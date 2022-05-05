Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск вероятно временно займет должность генерального директора Twitter после завершения сделки по поглощению компании за $44 млрд, сообщает 5 мая CNBC.

Илон Маск NVIDIA Corporation

Ранее стало известно, что Маск близок к получению всех средств для завершения сделки, так как заручился поддержкой нескольких крупных предпринимателей.

Глава SpaceX и Tesla получил финансирование в размере $7,14 млрд от группы инвесторов, в которую вошли соучредитель Oracle Ларри Эллисон и Sequoia Capital.

Инвестор из Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль Сауд, который первоначально отказался поддерживать Маска, также согласился выделить $1,89 млрд.

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