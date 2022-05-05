Москва, 5 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Комедийный фильм «Артек. Большое путешествие» возглавил российский прокат в прошедшие выходные. Об этом сообщил портал «Известия» 5 мая.

Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие»

Так, лента Карена Захарова и Армена Ананикяна сумела собрать 63 млн рублей в кинотеатрах в праздничные дни. Второе и третье места заняли картины «Бука. Моё любимое чудище» и «Крылья над Берлином», заработавшие по 59 млн рублей за аналогичный период.

Напомним, что «Артек. Большое путешествие» рассказывает о фантастическом путешествии современных детей в детство своих родителей в СССР. Главную роль в комедии исполнил Михаил Галустян.