Комедия про «Артек» стала лидером проката в праздничный уик-энд
Москва, 5 мая, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Комедийный фильм «Артек. Большое путешествие» возглавил российский прокат в прошедшие выходные. Об этом сообщил портал «Известия» 5 мая.
Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие»
Так, лента Карена Захарова и Армена Ананикяна сумела собрать 63 млн рублей в кинотеатрах в праздничные дни. Второе и третье места заняли картины «Бука. Моё любимое чудище» и «Крылья над Берлином», заработавшие по 59 млн рублей за аналогичный период.
Напомним, что «Артек. Большое путешествие» рассказывает о фантастическом путешествии современных детей в детство своих родителей в СССР. Главную роль в комедии исполнил Михаил Галустян.