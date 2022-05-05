Варшава, , 18:21 — REGNUM Бывшая посол США в Польше Жоржетт Мосбахер предложила присвоить Нобелевскую премию мира 2022 года польскому государству, за заслуги в приёме беженцев с Украины. Такое предложение она сделала, отвечая на вопрос журналиста Rampa TV о том, как она оценивает вклад правительства и народа Польши в дело помощи украинским беженцам.

Джорджетт Мосбахер Gov.pl

«По моему мнению, Польша должна получить Нобелевскую премию мира», — заявила Мосбахер, передаёт «Польское радио» .

По словам экс-посла, 1,8 миллиона беженцев с Украины, прибывших в Польшу, проживают в семьях поляков. «Они не в лагерях», — сказала она.

При этом, по данным польской пограничной службы, в Польше находятся 3,138 млн беженцев с Украины.

Мосбахер обрушилась с критикой на структуры Евросоюза, которые, «занимаются верховенством польского законодательства и обсуждают санкции».

«Пришло время сказать это вслух — что касается проблем верховенства закона, то значительная часть того, что доходило до Запада, была результатом российской дезинформации. И Евросоюз, и Америка принимали это без разбора», — говорит она.

Между Польшей и структурами Евросоюза продолжается конфликт, вызванный действиями польского руководства по реформированию судебной системы страны. В Брюсселе считают, что новый порядок назначения и отстранения судей, а также порядок работы дисциплинарных комиссий в системе юстиции, являются неприемлемыми с точки зрения принципа независимости суда.

Жоржетт Мосбахер занимала пост посла США в Варшаве с 2018 по 2021 год. Она прославилась своими нелепыми высказываниями, вызывавшими недоумение не только в Польше, но и во всём мире. При этом она бравировала своей необразованностью, указывая на это, как на доказательство демократичности принципов формирования американской системы государственного управления.

Нобелевская премия мира, вручаемая за заслуги в укреплении мира, была скомпрометирована присуждением её в 2009 году президенту США Бараку Обаме, который продолжил войны в Ираке и Афганистане, и принял участие в интервенции НАТО в Ливии.