Экс-посол США предложила присвоить Польше Нобелевскую премию мира
Варшава, 5 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Бывшая посол США в Польше Жоржетт Мосбахер предложила присвоить Нобелевскую премию мира 2022 года польскому государству, за заслуги в приёме беженцев с Украины. Такое предложение она сделала, отвечая на вопрос журналиста Rampa TV о том, как она оценивает вклад правительства и народа Польши в дело помощи украинским беженцам.
По словам экс-посла, 1,8 миллиона беженцев с Украины, прибывших в Польшу, проживают в семьях поляков. «Они не в лагерях», — сказала она.
При этом, по данным польской пограничной службы, в Польше находятся 3,138 млн беженцев с Украины.
Мосбахер обрушилась с критикой на структуры Евросоюза, которые, «занимаются верховенством польского законодательства и обсуждают санкции».
Между Польшей и структурами Евросоюза продолжается конфликт, вызванный действиями польского руководства по реформированию судебной системы страны. В Брюсселе считают, что новый порядок назначения и отстранения судей, а также порядок работы дисциплинарных комиссий в системе юстиции, являются неприемлемыми с точки зрения принципа независимости суда.
Жоржетт Мосбахер занимала пост посла США в Варшаве с 2018 по 2021 год. Она прославилась своими нелепыми высказываниями, вызывавшими недоумение не только в Польше, но и во всём мире. При этом она бравировала своей необразованностью, указывая на это, как на доказательство демократичности принципов формирования американской системы государственного управления.
Нобелевская премия мира, вручаемая за заслуги в укреплении мира, была скомпрометирована присуждением её в 2009 году президенту США Бараку Обаме, который продолжил войны в Ираке и Афганистане, и принял участие в интервенции НАТО в Ливии.