Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Пятеро подростков, которые состоят в «Военно-техническом обществе» (ВТО), принимают участие в военном параде в честь Дня Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, сообщает 9 мая корреспондент ИА REGNUM.

Проезд техники ВТО на генеральной репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Как рассказали в пресс-службе ВТО, подростки в возрасте от 11 до 15 лет станут членами экипажей исторической военной техники, проезд которой предваряет появление современных боевых машин.

Среди этой техники — состоявшие на вооружении советской армии БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, ГАЗ-67. Для некоторых юношей это уже второй парад, двое из них являются командирами бронемашин.

«Ожидаю от парада чего-то масштабного и новых эмоций. Для меня празднование Дня Победы это, в первую очередь, память и уважение к защитникам нашей Родины», — отметил Игорь Петрушко, юный участник парада.

«Военно-техническое общество» также выступает организатором ежегодного бронепробега «Дорога мужества». В этом году состоится юбилейный, пятый пробег, с 8 по 13 июля.

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