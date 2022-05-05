Луанда, 5 мая, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и президент Анголы Жуан Лоуренсу в ходе встречи в Луанде обсудили развитие отношений двух стран, в том числе вопросы торговли и частных инвестиций США, сообщает 5 мая Reuters.

Венди Шерман

Помимо этого на встрече обсуждались совместная работа США и Анголы по противодействию пандемии COVID-19 и вопросы борьбы с изменением климата.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в области региональной безопасности, а также общие морские проблемы и возможности в Атлантическом океане.