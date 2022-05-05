Берлин, 5 мая 2022, 18:16 — REGNUM Ежегодная акция «Бессмертный полк» состоится в Берлине 9 мая. Как сообщили в соцсети «ВКонтакте» 5 мая организаторы акции, берлинская полиция выдала соответствующее разрешение.
«Полицейское сопровождение будет обеспечено», — сообщили организаторы.
В полдень у Бранденбургских ворот начнётся построение, а само шествие — в 12:30 мск. Участники акции проследуют к советскому мемориалу в парке Тиргартен, где состоится возложение цветов.
Отмечается, что в рамках акции разрешается нести портреты участников Великой Отечественной войны и цветы.
Под запретам находятся георгиевские ленты, символы «V» и «Z», флаги и знамёна, военная форма и какие-либо её элементы. Запрещены военные марши.
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