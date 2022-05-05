Салехард, , 18:13 — REGNUM На Ямале сельские предприниматели получат аванс для доставки товаров на фактории. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ямал — закрытый и загадочный Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2022 году муниципалитетам дано право авансировать организации, которые доставляют товары в труднодоступные и отдаленные местности и фактории. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство. Нововведение поможет юридическим лицам и предпринимателям избежать кредитов на пополнение оборотных средств. Ранее субсидии предоставлялись поставщикам только по факту понесённых затрат на доставку товаров.

«Данный вид поддержки социально значим. Это гарант обеспечения населения отдаленных сельских территорий, прежде всего, продуктами питания», — пояснила начальник управления экономического развития департамента АПК ЯНАО Елена Мальчевская.

Отмечается, что в 2021 году предприниматели завезли на фактории и в отдаленные поселения Ямала 2800 тонн товаров. Получателями субсидии стали 33 организации. В 2022 году из бюджета ЯНАО было выделено 66 млн рублей в расчёте на плановый объём доставки порядка 3600 тонн товаров первой необходимости.