Киев, , 21:29 — REGNUM Украинский рэпер T-Fest (Кирилл Незборецкий) представил композицию «Помутнел алый закат». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 5 мая.

T-Fest Скриншот YouTube

Опубликованный трек посвящён любовным чувствам музыканта в непростое время. Примечательно, что песня «Помутнел алый закат» стала первым релизом T-Fest после ухода из российского лейбла «Газгольдер».

Напомним, что в середине марта 2022 года T-Fest объявил о своём уходе из «Газгольдера». Поводом для подобного решения рэпера стала начавшаяся спецоперация на Украине.

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