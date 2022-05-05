Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Сделки по защите интеллектуальной собственности в России и США не подпадают под антироссийские санкции Вашингтона, сообщает 5 мая американский минфин.

США и Россия

Американское ведомство объявило, что решило вывести из-под действия антироссийских санкций связанные с патентным и авторским правом сделки, а также связанные с прочими формами защиты интеллектуальной собственности в США и в России.

Если эти сделки оказались под санкциями «за вредоносную иностранную деятельность России», то теперь, согласно новому решению минфина, на них рестрикции не распространяются.

Также американское ведомство объявило, что до 12 июля 2022 года должны быть завершены все сделки с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах и с аналогичной структурой Сбербанка в Швейцарии.