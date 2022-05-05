Брюссель, 5 мая, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Процесс принятия Швеции в Североатлантический альянс будет быстрым, заявил 5 мая генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу SVT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы хотим быстрого проведения этого процесса. Это стало бы явным признаком серьезного отношения к потребностям Швеции в области безопасности», — сказал он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО может усилить своё военное присутствие в Балтийском регионе для обеспечения безопасности Швеции в период рассмотрения её заявки на вступление в альянс.

«Я убежден, что мы найдем решения для Швеции в области безопасности в период перехода от подачи заявки до её членства. Мы должны помнить, что когда Швеция, возможно, подаст заявку, и НАТО заявит об ответном желании, НАТО возьмет на себя твердое обязательство гарантировать безопасность Швеции. У нас есть разные способы для этого, в том числе усиливая присутствие сил НАТО в Швеции и на Балтийском море», — заявил Столтенберг.