Челябинск, , 18:00 — REGNUM В Челябинске на аллее Славы у Вечного огня 5 мая выставили почётный караул. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Вечный огонь Марина Каширская © ИА REGNUM

Таким образом, открылась «Вахта Памяти». Две недели в карауле будут находиться лучшие команды школьников и студентов городских профессиональных образовательных организаций. Всего их 250. Посменно они будут стоять с 10:00 до 16:00 по местному времени.

В рамках церемонии открытия «Вахты памяти» к мемориалу возложили цветы. Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году со Дня Победы исполняется 77 лет.