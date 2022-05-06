Вашингтон, 6 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Саудовский принц Аль Валид бен Таляль Аль Сауд сделал комплимент американскому предпринимателю Илону Маску, заявив, что тот станет «отличным руководителем» социальной сети Twitter, сообщает 5 мая Reuters.

Steve Jurvetson Илон Маск

Данное заявление принц сделал после того, как он согласился выделить Маску $1,89 млрд на сделку по поглощению Twitter.

При этом ранее саудовский принц, который является одним из крупнейших акционеров компании Twitter, отверг предложение Маска о покупке акций организации.

Уже 5 мая принц написал в Twtter, что ему было приятно общаться со своим «новым другом» Маском.

«Я верю, что вы станете отличным руководителем Twitter и сможете развить и максимально реализовать его огромный потенциал», — заявил Аль Валид.

«Мы с Kingdom Holding Company с нетерпением ждем возможности вложить наши ~$1,9 млрд в «новый» Twitter и присоединиться к вам в этом захватывающем путешествии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Маск заручился поддержкой нескольких крупных предпринимателей, которые согласились помочь профинансировать его сделку по поглощению социальной сети Twitter за $44 млрд.