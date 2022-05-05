София, , 17:49 — REGNUM Министерство образования и науки (МОН) Болгарии объявило о повышении стоимости обучения на престижных факультетах местных вузов. Об этом 5 мая сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, указанное повышение коснётся студентов сразу 16 государственных университетов и институтов. Уже с 1 сентября нынешнего года за обучение в соответствующих структурах молодые люди будут платить на 5-15% больше сегодняшних тарифов.

«Именно таким образом мы сможем повысить качество учебного процесса и обеспечить быт и досуг студентов и преподавателей», — говорится в заявлении МОН.

Предполагается, что в первую очередь стоимость обучения повысится на факультетах, готовящих юристов, социологов, педагогов и философов. В то же время ряд медицинских институтов Болгарии снизит подобную плату в среднем на 15%.

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