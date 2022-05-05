Москва, , 17:57 — REGNUM В городах России возобновили работу строительные гипермаркеты сети OBI. Об этом 5 мая сообщили в группе бренда в социальной сети «ВКонтакте». В дальнейшем магазины продолжат работу под новым именем.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уже сегодня гипермаркеты в 6 городах ждут гостей, а до 11 мая откроются все остальные», — сообщают в группе.

На сайте строительной сети сейчас можно узнать о режиме работы, а также получить ответы на распространённые вопросы. В крупнейших городах России (Москва, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород) все магазины уже открыты.

Однако ознакомиться с ассортиментом и ценами на сайте пока нельзя. О товарах можно узнать лишь при самостоятельном посещении гипермаркетов.

Ранее ИА REGNUM указывало, что открытие сети магазинов состоится в случае приобретения российских активов прежде немецкой сети и под другим именем. Предстоящий ребрендинг подтвердили на сайте.

«Использование бренда ОБИ является временным, в дальнейшем компания постепенно перезапустит гипермаркеты под новой торговой маркой», — подчеркивается в сообщении.

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Отметим, что пока что точно не известно, кто приобрёл собственность компании в России. ИА REGNUM сообщало, что они могут быть переданы инвестиционно-строительной группе MAX. Также на приобретение претендовал казахстанский холдинг Asadel, который открыл в своей стране магазины по франшизе.

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