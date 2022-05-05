Москва, , 17:42 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде апреля снизилась до 13% с 15,03% во второй декаде. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

Показатель продолжает снижаться с рекордно высокого уровня в 20,51%, который был зафиксирован в начале марта. До исторического минимума в 4,33% он опускался в октябре 2020 года.

Как уточняют в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.