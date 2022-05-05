Киров, Калужская область, , 17:45 — REGNUM В городе Киров Калужской области на площади Победы у Вечного огня 5 мая состоялась церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» учащихся Кировской средней общеобразовательной школы № 2 им. генерала В. И. Исакова и Воскресенской общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза М. В. Угарова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Владислав Шапша вручил школьникам удостоверения юнармейцев Пресс-служба правительства Калужской области

В рамках церемонии был поднят флаг России, школьники дали клятву юнармейца. В ряды юнармейцев вступили 60 школьников, теперь их на территории региона — 16 тыс. 527 человек. Губернатор области Владислав Шапша и генерал армии в отставке Владимир Исаков вручили школьникам удостоверения юнармейцев. После окончания церемонии участники возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

«Вам сегодня выпала огромная честь вступить в ряды этого прекрасного движения и произнести торжественную клятву накануне священного для всех нас праздника — Дня Победы 9 мая. Мы живем на прославленной земле, на которой есть свои традиции, созданные и выкованные нашим отцами и дедами. На есть на кого ровняться и кем гордиться. Я уверен, что, произнеся эту клятву, вы надолго ее запомните и она поможет вам в ваших благих и великих начинаниях во славу нашей великой Родины — России», — отметил Владислав Шапша.

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