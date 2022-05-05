В Калужской области ряды юнармейцев пополнили 60 учащихся Кировского района
Киров, Калужская область, 5 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В городе Киров Калужской области на площади Победы у Вечного огня 5 мая состоялась церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» учащихся Кировской средней общеобразовательной школы № 2 им. генерала В. И. Исакова и Воскресенской общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза М. В. Угарова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
В рамках церемонии был поднят флаг России, школьники дали клятву юнармейца. В ряды юнармейцев вступили 60 школьников, теперь их на территории региона — 16 тыс. 527 человек. Губернатор области Владислав Шапша и генерал армии в отставке Владимир Исаков вручили школьникам удостоверения юнармейцев. После окончания церемонии участники возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.