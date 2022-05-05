Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Сотрудники «Экспресс-газеты» обратились к бизнесмену Евгению Пригожину с вопросом по поводу появления флага СССР над его офисом на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Журналисты решили уточнить, не вступил ли бизнесмен в КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флаг СССР

«Я всегда был в душе поклонником военного коммунизма, который сумел победить фашистов в 1945 году. Я искренне считаю, что страна сейчас должна встать на военные рельсы экономики и не только гордиться победами предков, но и одерживать собственные. А, если некоторые граждане-чиновники вылезут из своих комфортных 200-метровых кабинетов с шуршащими кондиционерами и вкусными бутербродами, будут ближе к народу как в старые советские времена, то это поможет нам сплотиться и победить весь мир, если потребуется», — передала ответ Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Ранее бизнесмен Пригожин обвинил власти Петербурга в оказании сопротивления инвестиционным проектам в городе. В частности, по его словам, это коснулось проекта «Горская» компании «Мегалайн», куда Пригожин вложил немалые средства.