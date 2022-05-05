Пекин, , 17:41 — REGNUM Китай будет и дальше продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией, повышая его уровень и масштабы, заявил 5 мая посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сообщил в интервью агентству ТАСС.

Чжан Ханьхуэй отметил, что сотрудничество в военно-технической области отвечает коренным интересам и России и Китая, а также способствует региональной стабильности и развитию.

«Китай придаёт большое значение сотрудничеству с Россией в этой области и будет вместе с российской стороной работать над продвижением военно-технического сотрудничества на более высоком уровне и в более широких масштабах», — сказал посол Китая.

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