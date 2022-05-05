Вашингтон, 5 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Министерство энергетики США намерено выделить $2,25 млрд на проекты по борьбе с изменением климата, в рамках которых будут построены подземные хранилища для хранения углекислого газа, сообщает 5 мая Reuters.

SD-Pictures Выбросы углерода

Финансирование будет направлено на тестирование в течение следующих пяти лет систем для хранения оксида углерода. При этом деньги будут выделены в рамках двухпартийного закона об инфраструктуре, подписанного президентом США Джо Байденом в 2021 году.

Цель данных проектов состоит в том, чтобы создать в США коммерчески доступные объекты для хранения углекислого газа, рассказал представитель департамента.

В департаменте также сообщили, что деньги поступят «быстро», однако никаких дополнительных подробностей пока не известно.

Напомним, ранее Джо Байден заявил, что считает изменение климата «угрозой существованию человечества».