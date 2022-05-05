Лондон, , 17:42 — REGNUM Пополнить пакет антироссийских санкций решили власти Японии, сообщил 5 мая журналистам в Лондоне японский премьер-министр Фумио Кисида.

Переговоры Фумио Кисиды и Джо Байдена Канцелярия премьер-министра Японии

По итогам встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном он объявил, что Токио замораживает активы ещё приблизительно 140 российских граждан. Также под японский санкции подпадёт ещё ряд российских банков.

Кроме того, Япония усилит ограничения на поставки в Россию продукции ряда направлений. Это, полагает Токио, скажется на российском ВПК. Запрещено продавать в Россию ещё ряд позиций из сферы передовых технологий, например, квантовые компьютеры.

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