Курган, , 17:39 — REGNUM Курганская область присоединилась ко всероссийской акции «Поезд помощи», направив 5 мая более 53 тонн гуманітарного груза для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вклад в «Поезд помощи» из Кургана Оперативный штаб Курганской области

Напомним, акция проводится по инициативе Общероссийского народного фронта и РЖД. Поезд будет сформирован из брендированных вагонов от каждого субъекта России, в единый состав их соберут в Москве.

Курганская область отправила воду, муку, средства гигиены, бытовую химию, крупы, консервы, макароны, растительное масло и другое продовольствие с длительным сроком хранения.

В целом, с февраля 2022 года курганцы направили в республики Донбасса более 140 тонн гуманитарного груза.