Нижний Новгород, , 17:37 — REGNUM Коллективный иммунитет жителей Нижегородской области к коронавирусной инфекции продолжает снижаться — по состоянию на начало мая он упал до 39,8%. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус. рф».

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что в начале апреля нынешнего года коллективный иммунитет населения региона оценивался в 45,6%.

По имеющейся информации, к концу апреля 2022 года полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 1 млн 892 тысяч нижегородцев. Всего же в регионе привились более 1 млн 970 тысяч человек.

Однако, несмотря на достаточно высокие темпы вакцинации населения, Нижегородская область по-прежнему не имеет статуса региона, свободного от COVID-19, поскольку не соответствует ни одному из пяти критериев, необходимых для его получения.