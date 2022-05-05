Монако, , 17:32 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль», как сообщает издание Daily Express, ведет переговоры с «Монако» на предмет трансфера 22-летнего опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени.

Футбольный клуб «Монако»

По информации источника, в подписании Тчуамени также заинтересован мадридский «Реал», который следит за футболистом с начала сезона.

В текущем сезоне Орельен Тчуамени принял участие в 32-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист получил восемь желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Текущее соглашение Тчуамени с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.