Старооскольский район, Белгородская область, 5 мая 2022, 17:36 — REGNUM С родителями погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Максима Кравцова встретился 5 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона навестил родственников военного вместе с главой Старооскольского округа Андреем Чесноковым. Максим Кравцов ушёл служить в 26 лет, это был его четвёртый год контракта, до своего 30-летия он не дожил 20 дней.
Военнослужащий погиб под Изюмом. Он награждён орденом Мужества (посмертно).