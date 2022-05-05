Женева, Швейцария, , 17:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на следующей неделе рассмотрит проект резолюции о закрытии своего регионального офиса в Москве, сообщает 5 мая Reuters.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что проектом не предусматривается других более жестких санкций, таких как отстранение России от участия в совете директоров ВОЗ или временное лишения права голоса.

Проект резолюции был подготовлен в основном дипломатами из ЕС и представлен в Европейское региональное бюро ВОЗ по просьбе Украины. Документ также подписали ещё по меньшей мере 38 членов организации, включая Турцию, Францию и Германию.