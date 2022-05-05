Грозный, , 17:26 — REGNUM 25-летний фланговый защитник австрийского футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг» и сборной Боснии и Герцеговины Дарко Тодорович, выступающий в текущем сезоне за «Ахмат» на правах аренды, покинет грозненский клуб после завершения сезона.

Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и игрок ФК «Ахмат» Дарко Тодорович Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом 5 мая сообщил агент футболиста Горан Попов: «Вчера созвонились с Талалаевым, он сказал, что Дарко в «Ахмате» не останется. Причин тренер не назвал», — цитирует Попова издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дарко Тодорович принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Боснии и Герцеговины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.