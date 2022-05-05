Курск, 5 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Курске шествие «Бессмертного полка» 9 мая перенесено с улицы Ленина на мемориальный комплекс «Курская дуга», сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Построение колонны начнется с 11:00 часов на проспекте Победы на участке от Вечного огня на мемориале «Курская дуга» до Триумфальной арки. Маршрут движения — по проспекту Победы от Вечного огня на мемориале «Курская дуга» до ТРЦ «Триумф». Колонна начнёт движение в 12:00.

Присоединиться к шествию можно только в месте формирования колонны. На перекрестках ул. Тропинки и ул. Карла Маркса, ул. Рябиновой и ул. Карла Маркса, в районе ТРЦ «Триумф» (ул. Карла Маркса, 74А), в районе «Тойота Центр Курск» (пр. Победы, 9), около дома № 14 по проспекту Победы будут организованы входы для участия в мероприятии с использованием стационарных металлодетекторов. В других местах прохода не будет.

Будет организован бесплатный транспорт для доставки граждан к месту формирования колонн народного шествия от ТРЦ «Триумф» до перекрестка ул. Тропинки и ул. Карла Маркса, в районе храма Великомученика Георгия Победоносца (пр. Победы, 5).