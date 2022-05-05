София, 5 мая 2022, 17:23 — REGNUM Официальная встреча премьер-министра Болгарии Кирила Петкова с активистами протестного движения работников болгарской транспортной отрасли завершилась грандиозным скандалом. Об этом 5 мая сообщает БНР.
В ходе разговора с транспортниками Петков сначала категорически отказался дискутировать на тему повышения заработной платы представителям указанной отрасли, а затем заявил, что именно он будет определять повестку дня мероприятия.
«Нам фактически указали на дверь, — заявила эмиссар Союза автобусных перевозчиков Болгарии Магдалена Милтенова. — Мы покинули в знак протеста против хамского к нам отношения».
В данный момент Петков отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу.
Предполагается, что в связи с указанным инцидентом новая общенациональная акция протеста болгарских перевозчиков пройдет по всей стране не 18 мая, как это было заявлено ранее, а уже 10 мая. Как утверждают активисты, они готовы вывести на центральные улицы и площади городов Болгарии до 100 тысяч человек.
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