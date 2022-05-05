София, 5 мая, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Официальная встреча премьер-министра Болгарии Кирила Петкова с активистами протестного движения работников болгарской транспортной отрасли завершилась грандиозным скандалом. Об этом 5 мая сообщает БНР.

Василий Перов. Ходоки-просители. 1880

В ходе разговора с транспортниками Петков сначала категорически отказался дискутировать на тему повышения заработной платы представителям указанной отрасли, а затем заявил, что именно он будет определять повестку дня мероприятия.

«Нам фактически указали на дверь, — заявила эмиссар Союза автобусных перевозчиков Болгарии Магдалена Милтенова. — Мы покинули в знак протеста против хамского к нам отношения».

В данный момент Петков отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу.

Предполагается, что в связи с указанным инцидентом новая общенациональная акция протеста болгарских перевозчиков пройдет по всей стране не 18 мая, как это было заявлено ранее, а уже 10 мая. Как утверждают активисты, они готовы вывести на центральные улицы и площади городов Болгарии до 100 тысяч человек.