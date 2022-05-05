Кострома, 5 мая, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В марте 2022 года в сравнении с февралём на 15,6% выросли продажи продуктов и на 17,4% — непродовольственных товаров. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную Костромастатом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кто-то поддался ажиотажу

Всего за этот период оборот розничной торговли в регионе составил 13,1 млрд рублей, что на 7% больше, чем в предыдущий месяц. Люди приобрели продуктов на сумму в 6,3 млрд рублей (5,4 млрд в феврале).

Объёмы продаж техники, бытовой химии, украшений, и других «несъедобных» товаров составили 6,8 млрд рублей (5,8 млрд в феврале). Цены на продовольственные позиции при этом выросли на 5,5%, на непродовольственные — на 11,7%. Оборот оптовой торговли в марте в сравнении с предыдущим месяцем увеличился до 12 млрд рублей или на 18%.