Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, за неделю увеличилось больше, чем ожидалось, сообщает 5 мая Reuters.

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По данным министерства труда США, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю выросло на 19 тысяч и составило 200 тысяч. При этом опрошенные изданием экономисты прогнозировали, что эта цифра составит 182 тысячи.

Вместе с тем отмечается, что показатель всё ещё остаётся на уровне, который соответствует конкурентноспособному рынку труда. Острая нехватка кадров способствует сокращению увольнений, а также создает условия для найма новых сотрудников. Спрос на работников обусловлен резким снижением заболеваемости COVID-19 и отменой коронавирусных ограничений по всей стране.

Напомним, что с середины февраля число заявок на пособия по безработице в США не превышало 200 тысяч, чему способствовал высокий спрос на рабочую силу. Согласно официальным данным, в последний день марта в США было открыто рекордное количество вакансий — 11,5 миллиона.

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