Калуга, , 17:43 — REGNUM В окрестностях Калуги 5 мая прошло самое масштабное в регионе мероприятие международной акции «Сад памяти». В посадке деревьев в память павших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов приняли участие волонтёры из различных организаций и образовательных учреждений. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

международная акция «Сад памяти» в окрестностях Калуги Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

В рамках акции «Сад памяти» волонтёры высадили на одном гектаре около пяти тысяч саженцев сосны, выращенных в калужских питомниках. Площадка для акции выбрана не случайно — молодой лес будет расти вдоль Северного обхода Калуги. Его строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и будет завершено уже в августе 2022 года. В этих местах почти 80 лет назад проходила Калужская наступательная операция.

В 2022 году по инициативе регионального минприроды на территории лесного фонда пройдут свыше 100 мероприятий. Они посвящены 80-летию Калужской наступательной операции, которая проводилась с 17 декабря 1941 года по 5 января 1942 года силами соединений 49-й и 50-й армий Западного фронта. В ходе акции на территории лесного фонда добровольцы высадят около 170 тыс. деревьев. Одновременно калужане продолжат ухаживать за созданными в честь 75-летия Великой Победы геоглифами. Саженцы вблизи городов воинской славы и воинской доблести региона — Козельска, Боровска, Жиздры, Кирова, Жукова, Сухиничей, Людинова, Юхнова и Малоярославца — окрепли, в среднем их высота достигла 25 сантиметров.

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