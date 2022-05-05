Ярославль, , 17:19 — REGNUM В Ярославле мужчина устроил стрельбу рядом с детским садом, он мог выстрелить из обреза охотничьего ружья в калитку дошкольного учреждения. Об этом сообщает портал Ярньюс.

Стрелявший УМВД по Ярославской области

Происшествие случилось в Ленинском районе города. В УМВД по Ярославской области ИА REGNUM подтвердили задержание мужчины на улице Фурманова в Ярославле, рядом с детским садом №90. То, что мужчина стрелял на территории самого дошкольного учреждения, в ведомстве не подтверждают, но и не опровергают.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице в Ленинском районе находится мужчина с предметом похожим на оружие, который произвел выстрел. Пострадавших нет. Прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Фурманова задержан мужчина, у которого изъят нож и обрез. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Источник ИА REGNUM в силовых структурах отмечает, что мужчина действительно был на территории дошкольного учреждения. Дело в том, что на территорию сада заехала машина с продуктами, следом за ней зашел и посторонний. Калитка детского сада заблокировалась и выйти обратно мужчина уже не мог. После чего и начал стрелять.

В полиции распространили оперативную съемку самого задержанного. На ней он сообщает, что «постоянно пьет». В момент задержания он также, видимо, находился в состоянии алкогольного опьянения.