5 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Татьяна Аннина, , 18:06 — REGNUM Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Киев во главе делегации Конгресса стал напоминанием о том, что для Вашингтона конфликт на Украине — не просто вопрос национальной безопасности, но и все более важный внутриполитический фактор. Об этом 5 мая пишет обозреватель Джулиан Борджер в своей статье для Guardian.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем подходе к конфликту президент США Джо Байден опирается на общественное мнение избирателей и настрой Демократической партии, что побуждает его все больше проявлять инициативу.

В новом опросе, проведенном Washington Post и ABC News, 37% опрошенных американцев заявили, что администрация Байдена делает недостаточно для поддержки украинцев. Их немного больше, чем 36% тех, кто сказал, что он всё делает правильно. И только 14% предположили, что он делает слишком много.

В конце прошлого месяца администрация расширила цели США в конфликте, намереваясь не только поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, но и ослабить Россию.

Европейский дипломат предположил, что одним из факторов, стоящих за этим сдвигом, было недовольство позицией администрации со стороны высших кругов партии.

Нэнси Пелоси в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

«По сути речь идет о попытке выйти на передний план в этом кризисе. Внутри страны администрацию много критикуют за пассивность, — сказал чиновник. — Конгресс раздражен, и многие крупные спонсоры-демократы считают, что Америка действует не так решительно, как ей подобает… Байден полагает, что аккуратно лавирует между вмешательством в широком смысле и сосредоточением на внутренних проблемах, и часть демократов начинает думать, что он лавирует не туда».

Сенатор Крис Кунс, влиятельная фигура во внешнеполитических кругах Демократической партии, раскритиковал Байдена за то, что тот исключил возможность прямого военного вмешательства. С другой стороны, прогрессивное крыло, которое обычно скептически относится к массированной отправке военной техники за границу, не проявило особого несогласия.

Крис Кунс United States Senate

И в этом даже республиканцы в Вашингтоне заодно с демократами.

«Это одна из немногих областей, где демократы и республиканцы достаточно едины, и поэтому президенту довольно легко двигаться в этом направлении. Так он не наживает себе врагов», — говорит профессор политологии Университета Вирджинии Ларри Сабато.

Тем не менее этот вопрос может стать политическим клином. Поддержка со стороны демократов более единодушна, чем среди республиканцев. Дональд Трамп передал свое личное восхищение [президентом России] Владимиром Путиным по меньшей мере некоторым из своих приверженцев, а также комментатору Fox News Такеру Карлсону, который постоянно поднимает промосковские темы для обсуждения у себя в программе.

Поддержку со стороны демократов усиливает такой важный фактор, как американцы украинского происхождения, которые, как считается, представляют около 1 миллиона человек и имеют влияние на этнический координационный совет партии.

«То, что Нэнси Пелоси поехала на Украину, не случайно, — говорит профессор политологии Брауновского университета Венди Шиллер. — Если едет сам спикер, значит, этот вопрос национальная партия собирается вынести на выборы в Конгресс».

Встреча Нэнси Пелоси с Зеленским Официальное интернет-представительство президента Украины

В условиях, когда государственная политика, моральное возмущение общественности и собственное внешнеполитическое чутье Байдена указывает в одну и ту же сторону, администрация резко повысила свои ставки в украинском конфликте, запросив у Конгресса экстраординарные 33 миллиарда долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Однако общественная поддержка резко испаряется, как только речь заходит об отправке американских войск. Лишь 21% респондентов в ходе проведенного на этой неделе опроса поддержали такое прямое вмешательство, а обеспокоенность по поводу перерастания украинского конфликта в ядерный значительно выше среди демократов, чем среди республиканцев.

Байден, который сделал вывод США из «вечных войн» своей визитной карточкой во внешней политике, не раз заявлял, что не будет посылать американские войска на Украину, и отменил плановые ракетные испытания, чтобы снизить риск недопонимания между двумя ядерными сверхдержавами.

«Военное присутствие — это совсем другое дело, — говорит социолог и политический консультант Джон Зогби. — И я не думаю, что третья мировая получит много голосов».

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