Лондон, 5 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В топ-10 худших трансферов текущего сезона Английской Премьер-лиги по версии телеканала ESPN попали экс-полузащитник Никола Влашич, перешедший из ЦСКА в лондонский «Вест Хэм» за 30 миллионов евро, и опорный полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, выступающий за «молотобойцев» на правах аренды.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

В текущем сезоне Никола Влашич принял участие в восемнадцати турах чемпионата Англии, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда». На счету Крала ни одного результативного действия в шести матчах за «молотобойцев» во всех турнирах.

На данный момент трансферная стоимость Влашича, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Крала же оценивают в 7 миллионов евро.