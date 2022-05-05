Пекин, 5 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Шестиэтажное здание обрушилось в китайском городе Чанша, число погибших приближается к 30, сообщает 5 мая Центральное телевидение Китая.

walter688 Пекин. Китай

На данный момент число жертв трагедии достигло 26 человек. Живыми из-под завалов извлекли 10 пострадавших, которые доставлены в больницы.

Обрушение произошло 29 апреля в городе Чанша провинции Хунань в центральном Китае. В рухнувшем здании находились магазины, гостиница и заведения общественного питания.

Ранее власти заявляли, что под завалами может быть 23 человека. Кроме того, минимум 30 человек считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.

Причины трагедии пока не выяснены.