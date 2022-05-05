Вашингтон, 5 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск заручился поддержкой нескольких крупных предпринимателей, которые согласились помочь профинансировать его сделку по поглощению социальной сети Twitter за $44 млрд, сообщает 5 мая Reuters.

Michelle Andonian Илон Маск

Глава SpaceX и Tesla получил финансирование в размере $7,14 млрд от группы инвесторов, в которую вошли соучредитель Oracle Ларри Эллисон и Sequoia Capital.

Инвестор из Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль Сауд, который первоначально отказался поддерживать Маска, также согласился выделить $1,89 млрд.

Отметим, что Маск привлек инвесторов после того, как его маржинальный кредит был сокращен до $6,25 млрд с $12,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, если сделка на $44 млрд между Илоном Маском и социальной сетью Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.