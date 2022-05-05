Москва, , 17:05 — REGNUM На фоне уже принятых мер у правительства России сохраняются дополнительные возможности для поддержки российской IT-отрасли. Об этом 5 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил технический директор компании Webinar Group Михаил Насонов.

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«Меры господдержки IT-отрасли вступили в силу ещё в марте текущего года. Однако остаётся вопрос: на какую поддержку от государства рассчитывают участники этого рынка», — заявил Насонов.

«На мой взгляд, правительство может помочь в развитии IT-сферы на территории России по следующим пунктам: облегчить процедуру получения грантов на реализацию IT-продуктов и IT-решений — сформировать профильные фонды, которые будут выделять деньги на основе понятных и прозрачных критериев и взамен не требовать развернутые отчёты с экономическим обоснованием по каждому потраченному рублю, помогать с экспертизой», — считает эксперт.

При этом, по его словам, сроки принятия решений по грантам нужно минимизировать, а рабочий процесс сделать дистанционным с использованием электронного документооборота.

«Максимально упростить отчётность после получения гранта с целью фокусирования предпринимателя на создаваемом продукте. Также убрать уголовную ответственность за экономические преступления, лучше наказывать финансово — платить за нарушения деньгами.

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