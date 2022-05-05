Белгород, 5 мая 2022, 17:05 — REGNUM Обустроить спортивную зону на Соборной площади Белгорода предложил 5 мая мэр Антон Иванов.
На центральной площади города власти предлагают в июле организовать пространство для занятий летними видами спорта — пляжный волейбол, бадминтон, фрисби. Площадку отсыпать песком, установить конструкции с трибунами, прожекторы, душевые и раздевалки. По словам мэра, с таким предложением на одном из личных приёмов к нему обратились белгородские спортсмены и он поддержал эту идею.
В комментариях под сообщением мэра большинство пользователей попросили оставить центральную площадь без изменений, поскольку в городе хватает пространств, где можно было бы разместить подобный объект.