Аша, Челябинская область, , 17:02 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района. Об этом сообщает 5 мая областной Следственный комитет.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, должностные лица продали предпринимателю участок земли по заниженной стоимости. Это произошло в 2020 году. Размер ущерба превысил 2,9 млн рублей.

Преступление выявили представители областной Контрольно-счётной палаты в ходе проверки. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства его совершения и лиц, причастных к этому.