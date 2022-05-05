Аша, Челябинская область, 5 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района. Об этом сообщает 5 мая областной Следственный комитет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, должностные лица продали предпринимателю участок земли по заниженной стоимости. Это произошло в 2020 году. Размер ущерба превысил 2,9 млн рублей.

Преступление выявили представители областной Контрольно-счётной палаты в ходе проверки. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства его совершения и лиц, причастных к этому.