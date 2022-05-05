Берлин, , 17:02 — REGNUM Политика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ситуации на Украине вынудит Евросоюз брать на себя новые большие долги, сообщает 5 мая издание Frankfurter Allgemeine.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание отмечает, что представленный главой ЕК шестой пакет антироссийских санкций в поддержку Украины не учитывает того, что всё это происходит на фоне последствий пандемии коронавируса.

Представляя шестой пакет антироссийских санкций, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала несколько «жёстких заявлений» об особой ответственности ЕС за восстановление Украины, однако при этом она не вспомнила, что финансовая помощь Киеву вынудит Евросоюз влезать после пандемии в ещё более крупные долги, отмечает Frankfurter Allgemeine.

При этом Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью экономических санкций ЕС является нанесение урона российской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая украинский президент Владимир Зеленский призвал страны ЕС стать шефами отдельных регионов, городов и отраслей Украины и восстановить их через «достаточные инвестиции».

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