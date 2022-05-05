Посёлок городского типа Берёзово, Югра, , 17:02 — REGNUM Правительством Югры выделило более 34 млн рублей на ремонт взлётно-посадочный полосы в отдалённом поселке Берёзово. Об этом сообщает пресс-служба думы ХМАО.

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Ремонтные работы запланированы с мая по июнь 2022 года. Взлётная полоса рассчитана на приём самолётов АН-24 Предстоит отремонтировать 49 участков металлического покрытия взлётно-посадочной полосы, с выполнением мероприятий по замене более 900 металлических плит покрытия. Также будут выполнены работы по демонтажу и монтажу более 3,5 тысячи плит и укреплению основания полосы.

На ремонтный период разработана временная схема авиасообщения с посёлком городского типа Берёзово через город Белоярский. Возобновление прямых перелётов в Ханты-Мансийск и Тюмень планируется ориентировочно в июле 2022 года.