Москва, , 17:00 — REGNUM В российской IT-сфере образовался большой спрос на опытных специалистов. Об этом 5 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил технический директор компании Webinar Group Михаил Насонов.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Развитие IT-индустрии сейчас идёт в ускоренном темпе. Многие зарубежные компании покинули рынок, а российские компании, чья деятельность была связана с иностранными клиентами или заказчиками, приостановили свою деятельность. Часть организаций вынуждено сократила штат сотрудников из-за финансовой нестабильности», — заявил Насонов.

«Поэтому на рынке труда высвободилось большое количество рабочей силы в сфере IT. Это специалисты разных уровней во всех областях. Также много IT-компаний закрылось в Белоруссии, и кадры оттуда мигрировали на российский рынок», — указал он.

При этом, по его словам, на российском рынке возрастает спрос на опытных специалистов.

«Ранее история с набором молодых кадров и вчерашних выпускников еще практиковалась довольно часто: некоторые работодатели строили кадровую политику вокруг обучения новичков под себя. Сейчас, так или иначе, все перешли в режим экономии энергии и предпочитают нанимать уже состоявшихся специалистов», — отметил эксперт.

В целом на рынке сложилась ситуация, когда кандидатов больше, чем вакансий, «поэтому компании имеют возможность выбирать себе лучших», отметил Насонов

«С приходом кризиса многие специалисты решили попытать счастье, уехать за рубеж и трудоустроиться там, но практика показывает, что это мало у кого получилось. Здесь речь идёт и о том, что за границей их не очень-то и ждут, а еще зачастую проблема заключается в том, что собственные представления кандидата о своей ценности не совпадают с реальным положением вещей. При всем обилии на рынке труда разработчиков и других профессионалов, среди них мало реальных звезд, которых работодатели были бы готовы отрывать с руками и ногами», — подчеркнул эксперт.

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