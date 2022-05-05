Санкт-Петербург, 5 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Ленинградская область готова использовать инфраструктуру газопровода «Северный поток — 2» для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе и газификации частных домохозяйств. Так прокомментировал 5 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решение «Газпрома» задействовать наземные газотранспортные мощности «Северного потока — 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Ранее в «Газпроме» заявили, что поскольку в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей СЗФО, компания приняла решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

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В свою очередь в Ленинградской области отметили, что в регионе есть территории, где готовы принять природный газ опережающими темпами.

«Речь идет как о газификации частных домохозяйств, так и об использовании инфраструктуры «Северного потока — 2» для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе», — пояснил Александр Дрозденко.