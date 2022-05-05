Москва, 5 мая 2022, 16:56 — REGNUM Тему спецоперации ВС РФ на Украине обсудили 5 мая в ходе телефонных переговоров российский и белорусский министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей, сообщили в пресс-службе МИД ФР.
В ходе обсуждения главы внешнеполитических ведомств договорились «усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов» России и Белоруссии.
Также Лавров и Макей поговорили на тему двустороннего взаимодействия Москвы и Минска, уточнили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровне.
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