Барселона, Испания, 5 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави считает 30-летнего центрального защитника неаполитанского клуба «Наполи» и сборной Сенегала по футболу Калиду Кулибали главным претендентом на позицию центрального защитника «сине-гранатовых».

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

В текущем сезоне Калиду Кулибали принял участие в 24-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых и одну красную карточки.

Кулибали выступает за «Наполи» с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского клуба «Генк» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.