Прохоровка, Белгородская область, 5 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Экскурсию в музеи легендарной Прохоровки организовали для жителей Донбасса сотрудники СУ СК по Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе ведомства.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Музей бронетанковой техники в Прохоровке

Беженцы из Донецкой и Луганской ародных республик посетили государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». Экскурсии прошли в музее «Третье ратное поле России» и музее бронетанковой техники. Опытные гиды рассказали гостям об истории Прохоровки, крупнейшем танковом сражении Великой Отечественной войны 12 июля 1943 года. После экскурсии всех посетителей ждал обед в тематическом кафе.

«Интересный рассказ, современное интерактивное сопровождение экспозиции произвели большое впечатление на экскурсантов. Гости поблагодарили сотрудников следственного управления за организованную экскурсию, отметив, что узнали много нового и посещение таких мест имеет огромное значение для памяти поколений и патриотического воспитания молодого поколения», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе возобновил перевозку пассажиров экскурсионный пригородный поезд Белгород — Прохоровка.